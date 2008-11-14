Путін каже, що в газових переговорах з Україною багато труднощів

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає, що Україні і Росії вдасться досягти взаємоприйнятних і узгоджених домовленостей з газового питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Кишиневі під час зустрічі з прем`єр-міністром України у відповідь на висловлену Юлією ТИМОШЕНКО надію, що підписання газових документів відбудеться в листопаді.

В.ПУТІН повідомив, що позавчора заслухав доповідь керівництва “Газпрому” про те, що переговори з Україною відбуваються інтенсивно. “Дійсно, труднощів багато, і я теж, як і ви, розраховую на те, що на корпоративному рівні вдасться досягти взаємоприйнятних, узгоджених домовленостей”, - сказав В.ПУТІН.

Ю.ТИМОШЕНКО у свою чергу зазначила, що між Україною і Росією періодично з`являлися деякі складнощі саме з газових питань. “Мені здається, що сьогодні ми знаходимо взаєморозуміння, і було б дуже добре, якби ми до кінця листопада могли підписати наші стратегічні договори щодо поставок газу в Україну. І я вважаю, що наші команди готові сьогодні підготувати в ці терміни необхідні документи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.