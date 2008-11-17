Олег Тягнибок пропонує геополітичну стратегію

Лідер Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Олег ТЯГНИБОК вважає, що Україна має активізувати зовнішню політику у напряму створення Балто-Чорноморського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТЯГНИБОК сказав ефірі телеканалу "ВДТ-6" Вінницького обласного державного телебачення.

За його словами, зараз в Європі почали утворюватися дві горизонтальні паралелі: Париж-Берлін-Москва і Мадрид-Рим-Белград-Москва.

"Україна у цій ситуації опинилась між “молотом і наковальнею”. І нам треба дуже активно у цій ситуації вести свою зовнішню політику. Ми повинні замість "горизонтальної" Європи запропонувати "вертикальну" - так званий Балто-Чорноморський союз", - сказав лідер ВО "Свобода".

О.ТЯГНИБОК додав, що у цьому союзі природними союзниками є країни Скандинавії, Польща, Білорусь, Болгарія.

"Нас цікавить норвезький газ, який дозволить диверсифікувати постачання енергоносіїв в Україну. Нас цікавить сьогодні Польща, можливо Білорусь, де рано чи пізно, але політична влада зміниться. На Балканах ми повинні звернути увагу на Болгарію і з нею активно співпрацювати, вона може стати певним стримуючих фактором для Туреччини, яка зазіхає на наш Крим, і Румунії, яка, будучи членом НАТО, відкрито висловлює свої претензії на частину території України", - сказав він.

О.ТЯГНИБОК зазначив, що окрім цього, Україна повинна відновити свою роль в об’єднанні ГУАМ і “продовжити Балто-Чорноморський союз до Каспію, що знову ж нам дає доступ до енергоресурсів”.

“Росія, розуміючи, що зараз йде перерозподіл впливу у Європі і Україна може відіграти у ньому ключову роль у формуванні своєрідного щита від тих двох паралелей, що утворюються на користь Росії, почала активно впливати на те, щоб в Україні виникала внутрішня нестабільність”, - зауважив лідер ВО "Свобода".