Депутат Держдуми дорікає Ющенку, що він залазить у могили

Концепція української влади про голод 30-х років як геноцид українців спрямована на розділення українського та російського народів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сказав депутат Держдуми РФ, директор Інституту політичних досліджень Сергій МАРКОВ, відкриваючи сьогодні в Москві міжнародну конференцію «Історична та політична проблема масового голоду 30-х років».

«Концепція Голодомору спрямована на те, щоб посварити та розділити наші народи… буквально залізти в могили і порахувати, хто до якої національності належить», - сказав С.МАРКОВ.

Він наголосив, що такі дії здійснює насамперед Президент України Віктор ЮЩЕНКО і його помічники. За словами С.МАРКОВА, така концепція не витримує критики та не підтверджується історичними документами, архівними матеріалами, які зараз стають доступними для громадськості. Він запевнив, що в Росії триватиме робота з відкриття архівних документів тих часів.

С.МАРКОВ зазначив, що від голоду 1929-1934 років постраждали десятки народів у різних реґіонах СРСР. Зокрема, голод був у Краснодарському та Ставропольському краях, Саратовській, Самарській, Воронезькій, Курській, Волгоградській та Оренбурзькій областях Росії, а також Харківській, Дніпропетровській і Київській областях в Україні, а також у Східному Казахстані.

С.МАРКОВ упевнений, що головним ідеологічним організатором «голоду як геноциду українців» є СБУ, яка намагається представити так, що голод був організований передусім російськими євреями, про що свідчать спеціально підібрані матеріали з такими прізвищами.

«Така концепція замішана на вузьколобому націоналізмі, на русофобії та антисемітизмі», - впевнений С.МАРКОВ.

Також він запропонував увічнити пам`ять усіх жертв масового голоду створенням музейних експозицій, встановленням пам`ятників і проголошенням загального дня пам`яті жертв масового голоду. На його думку, такий день пам`яті доцільно встановити навесні, коли кількість жертв голоду сягла піку.