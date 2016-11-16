Порошенко назвав ухвалену ООН резолюцію по Криму справжньою перемогою справедливості

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Переконливий результат ініційованої Україною резолюціï ГА ООН про права людини в Криму - це справжня перемога справедливості. У документі ООН Росію названо державою-окупантом, а українські Крим і Севастополь - тимчасово окупованими територіями", - зазначив президент.

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Порошенко подякував усім державам, які підтримали документ, і пообіцяв і далі зміцнювати міжнародно-правову базу для деокупаціï украïнського Криму.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні Третього комітету Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, який фокусується на тематиці прав людини, була підтримана резолюція про порушення прав людини в Криму російською окупаційною владою, розгляд якої ініціювала Україна. Резолюцію підтримали 73 країни ООН, 76 країн утрималися і 23 проголосували проти.