Ющенко закликає запалити свічки 22 листопада

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає світову спільноту запалити 22 листопада разом з українцями свічки в пам`ять про жертв Голодомору.

Про це йдеться у його зверненні до світового українства та міжнародної спільноти з нагоди вшанування 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Як підкреслив глава Української держави, правда про злочин геноциду, свідомо скоєний сталінським режимом на благодатній українській землі, десятиліттями намагалася пробити собі дорогу.

“Хочу низько вклонитися всім, хто не мовчав у ті роки, коли страх скував підрадянську Україну, коли світ волів залишатися в благодушному невіданні про один із найстрашніших злочинів проти людства”, - йдеться у зверненні В.ЮЩЕНКА.

За його словами, “лише звільнившись від пут комуністичного тоталітаризму, незалежна Україна змогла на повний голос заявити про замах на життя цілого народу, здійснений в далекі 30-і роки минулого століття”.

Нині, зазначив Президент України, правда про Голодомор стає надбанням широкої світової громадськості. “Її вже не замовчати. Морок сталінської ночі 1932-1933 років нарешті розвіюється”, - підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Він нагадав, що Голодомор уже визнаний злочином і засуджений багатьма державами та міжнародними організаціями, регіональними урядами та парламентами, муніципальними радами по всьому світу.

“Глибока шана і вдячність за гуманізм і солідарність з мільйонами невинних жертв геноциду. Міжнародна підтримка утверджує нашу віру в те, що історична справедливість буде відновлена, зміцнює нашу волю добиватися її в усій повноті”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, світове співтовариство має усвідомити, що запобігти злочинам проти людства у майбутньому не вдасться, доки не будуть засуджені злочини минулого.

“Ми не говоримо про те, що світ міг би вчинити 75 років тому, якби знав усю правду. Ми говоримо про те, що він має зробити нині на знак шани до загиблих і до тих, кому вдалося вижити у пеклі Голодомору”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Він відзначив, що 22 листопада в Києві мільйони свічок, запалених українцями в пам`ять про замордованих голодом співвітчизників, зіллються з полум`ям «Незгасимої свічки», яка пройшла через 33 держави світу та всю Україну, увібравши в себе вогонь сердець щирих людей різних країн і народів.

У зв’язку з цим Президент України закликає всіх, “кому не байдужі милосердя, співчуття і справедливість, хто прагне перемоги добра над злом, запалити свою свічку пам`яті й разом з нами вшанувати жертв Голодомору”.