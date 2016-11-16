Луценко підписав підозру за махінації з житлом голові Рахункової палати

Генпрокурор Юрій Луценко підписав підозру голові Рахункової палати Роману Магуті за махінації з житлом. Про це прес-секретар Луценка Лариса Сарган повідомила у своєму Facebook.

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За її словами, член Рахункової палати, маючи приватизоване житло в Києві, звернулася до глави Рахункової палати з проханням надати службове житло в центрі столиці. Закон передбачає надання такого житла, але не його приватизацію.

"У грудні 2013 року Рахункова палата купила квартири, серед яких була двокімнатна вартістю 1,39 млн грн. по вул. Полтавській,10. Пізніше член Рахункової палати звернулася до голови з проханням приватизувати житло. Глава Рахункової палати погодився, після чого в квартирі був прописаний племінник члена Рахункової палати, який квартиру приватизував і передарував члену Рахункової палати", - пояснила прес-секретар генпрокурора.