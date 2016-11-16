Один з прокурорів "засвітився" у машині Новинського - Луценко

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Юрій Луценко повідомив на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту та організації роботи парламенту.

За словами Луценка, він добре усвідомлює, про які кошти в цій ситуації йдеться і який може бути вплив на слідство.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення помічника настоятеля УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

За даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків з метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

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Відповідальним, як зазначає слідство, за вирішення цих питань було визначено Новинського.

Сьогодні, 16 листопада, на засіданні регламентного комітету Луценко попросив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Своєю чергою Новинський назвав «набором політичних декларацій» обвинувачення, висунуті йому Генпрокуратурою.