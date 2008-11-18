Литвин розказав, як в Ющенка старанно з'їжджали з теми

Під час учорашньої зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ не йшлося про конкретні кандидатури на посаду голови Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в інтерв`ю журналістам повідомив лідер однойменного блоку Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив, що «про конкретні кандидатури на посаду голови ВР мова не йшла».

За словами В.ЛИТВИНА, під час зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ «кожна сторона старанно обходила питання керівництва ВР, обрання голови».

Разом із тим він вважає, що «проблеми Верховної Ради повинні вирішуватися у Верховній Раді».

Відповідаючи на запитання журналістів, чи висловлювався глава держави на підтримку його кандидатури на посаду керівника парламенту, В.ЛИТВИН відповів: «Якби ще Президент голосував, тоді я б знав, що один голос є».

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада Президент В.ЮЩЕНКО проводив зустрічі з лідерами кількох провідних політичних сил з метою обговорення шляхів подолання політичної кризи та відновлення повноцінної роботи Верховної Ради України.