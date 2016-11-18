Під НБУ знову мітингують - за "долар по 8 гривень, євро - по 11"

Як і в попередні дні, до будівлі НБУ вони прийшли організованими колонами зі сторони Майдану Незалежності та станції метро Хрещатик з боку Інститутської, передає "Українська правда".

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Станом на 10:20 зібралося близько 500 мітингувальників.

Вони вимагають звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої та "долар по 8 гривень, євро по 11 гривень".

Вулицю Інститутську перекрито.

Нагадаємо, 17 листопада зранку під Національним банком проходив мітинг з вимогою звільнити голову установи Валерію Гонтареву.

Посилені заходи безпеки в центрі Києва триватимуть до 22 листопада.