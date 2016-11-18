Якщо хтось на Заході вірить, що з РФ можна домовитися за рахунок України, він робить помилку - Яценюк

Як наслідок, за таку помилку Європа і США будуть змушені заплатити високу ціну, наголосив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

Відповідаючи на запитання стосовно можливості скасування новою адміністрацією США санкцій проти Росії, Арсеній Яценюк наголосив, що Республіканська партія, яка стоїть на чітких консервативних позиціях, має більшість у Сенаті і у Палаті представників, «окрім того, є Верховний Суд»:

«Американський президент не диктатор, у цій системі він не може поводитися як авторитарний керівник і робити все, що заманеться».

Читайте такожЯценюк про рішення послів ЄС по "безвізу": розслаблятися ще не можна

«Я вважаю, що Росія занадто переоцінює результат президентських виборів на свою користь. Америка залишається Америкою, і новообраний президент Трамп муситиме діяти відповідно до довгострокових стратегічних інтересів США, в тому числі як лідера вільного світу», - сказав він.

Однак, за словами лідера «Народного фронту», у світі і справді спостерігається тренд – «від британського референдуму про вихід з ЄС, нідерландського референдуму проти угоди про асоціацію між ЄС і Україною, і до перемоги Трампа на виборах»: «Це тренд рухів проти істеблішменту і (втоми від) конвенційної політики. Ми входимо в новий етап світової політики. Маємо цей етап вистояти і пройти».

Він підкреслив,що популісти і демагоги будуть намагатися схилити європейські уряди до позиції щодо скасування санкцій проти РФ: «Росія розігрує цю карту через фінансування радикальних сил в Європі та поширення дезінформації через ЗМІ на зразок "Russia Today"».

«Однак тут на кону стоять базові принципи і цінності. Якщо хтось на Заході вірить, що з Росією можна домовитися за рахунок України, він робить серйозну помилку. Як наслідок, за цю помилку Європа і США будуть змушені заплатити високу ціну», - наголосив він.

«Ми стоїмо перед новим етапом, у якому, безперечно, можуть відбутися нові успіхи популістів і демагогів. І якби нова американська адміністрація скасувала санкції, це був би катастрофічний сигнал для ЄС. Тим більш важливо, щоб ваші провідні політики міцно дотримувалися своїх переконань і поглядів», - підкреслив лідер «Народного фронту».

Арсеній Яценюк зазначив, що Федеральний канцлер Меркель демонструє саме такий підхід: «Вона привітала новообраного президента США, однак при цьому чітко наголосила на власних базових принципах і цінностях».