Яценюк зустрінеться з Меркель у Берліні

Як зазначає прес-служба "НФ", сьогодні запланована зустріч Арсенія Яценюка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Також він зустрінеться з державним секретарем МЗС Німеччини Маркусом Едерером.

Повідомляється, що у рамках візиту на запрошення Фонду Конрада Аденауера Яценюк зустрінеться з провідними німецькими політологами, аналітиками та експертами у сфері міжнародних відносин.