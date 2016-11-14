Яценюк зустрінеться з Меркель у Берліні
11:13, 14 листопада 2016Політика
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У понеділок, 14 листопада, розпочався дводенний робочий візит лідера політичної партії "Народний фронт" Арсенія Яценюка до Берліна.
Арсеній Яценюк / Фото nfront.org.ua
Як зазначає прес-служба "НФ", сьогодні запланована зустріч Арсенія Яценюка з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Також він зустрінеться з державним секретарем МЗС Німеччини Маркусом Едерером.
Повідомляється, що у рамках візиту на запрошення Фонду Конрада Аденауера Яценюк зустрінеться з провідними німецькими політологами, аналітиками та експертами у сфері міжнародних відносин.
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