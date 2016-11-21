Клімкін назвав "альтернативи" "Мінську"

Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів, передає Ліга.

"Ми всі знаємо, що Мінські домовленості - це зобов'язання, зокрема, політичні зобов'язання з боку Росії... Альтернативою "Мінську" є заморожування й подальша дестабілізація Росією України", - вважає Клімкін.

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Раніше президент США Барак Обама закликав свого російського колегу Володимира Путіна виконати зобов'язання Росії в рамках Мінських домовленостей.

Нагадаємо, президент США Барак Обама та лідери п'яти країн Європейського Союзу - канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой та прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей погодилися зберігати санкції проти Росії до виконання нею Мінських угод.