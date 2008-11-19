Тернопільську облраду час розпускати - ніхто не проти

Голова Тернопільської обласної ради Михайло МИКОЛЕНКО (БЮТ) як і голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАР, виступає за розпуск облради.

Як передає кореспондент УНІАН, про М.МИКОЛЕНКО повідомив журналістам, коментуючи рішення Юрія ЧИЖМАРЯ звернутися до Верховної Ради з проханням розпустити облраду та повести позачергові вибори. “Я не проти розпуску… “За” і давно “За”, бо деструктивна позиція окремих депутатів була очевидна з першої сесії”, – сказав М.МИКОЛЕНКО.

За його словами, представники фракцій “Наша Україна” та Української народної партії з самого початку відмовилися від керівних посад у постійних комісій облради, а також від посади заступника голови облради, а після цього почали блокувати роботу ради, чим заважали їй ефективно працювати. “Я би і сам ініціював розпуск облради, але законодавством не передбачена така процедура. А Юрій ЧИЖМАРЬ має таке право, воно передбачене законодавством. Я тільки “За”, – запевнив М.МИКОЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЧИЖМАРЬ звернувся сьогодні до Верховної Ради України з проханням розпустити обласну раду та провести дострокові вибори до Тернопільської облради. Свої дії він мотивував тим, що керівництво облради ігнорує рішення конференції блоку “Наша Україна”, прийняте у серпні 2007 року, щодо позбавлення повноважень 10 депутатів, які не ввійшли до складу фракції цього блоку, а також нехтує рішеннями обласної територіальної виборчої комісії, судових інстанцій, вимогами прокуратури щодо усунення цих порушень. Відтак, зауважив Ю.ЧИЖМАРЬ, така ситуація призвела до “недієздатності вищого представницького органу області, прикладом чого є блокування засідань, судові суперечки, а відтак – неприйняття низки важливих для подальшого розвитку області рішень”.

22 жовтня Тернопільська обласна рада виcловила недовіру голові Тернопільської ОДА Юрієві ЧИЖМАРЮ після інформації про хід ліквідації наслідків повені і численні порушення при використанні коштів на ліквідацію наслідків стихії.

За недовіру проголосували фракції БЮТ, УСДП, соціалісти і «Національний вибір» - всього 61 депутат. Не голосували за це рішення члени «Нашої України» і УНП.

Зі свого боку Юрій ЧИЖМАР поставив це рішення під сумнів. На його думку, рішення облради є елементарною помстою за принципову позицію облдержадміністрації з ряду питань, у тому числі й тих, що стосуються кадрової політики БЮТ в Тернопільській області.

Ю.Чижмар народився 1974 року на Закарпатті. За фахом – юрист. Депутат Ужгородської міськради 4-5 скликань. До призначення в Тернопіль у жовтні 2007 р. мав посаду керівника служби голови Секретаріату Президента України.