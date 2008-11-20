Шуфрич з Рудьковським побилися через Ющенка?

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ здивований реакцією екс-міністра транспорту і зв`язку Миколи РУДЬКОВСЬКОГО на їхню вчорашню розмову.

Про це він сказав, коментуючи журналістам інформацію в газеті «КоммерсантЪ» про те, що М.РУДЬКОВСЬКИЙ 19 листопада звернувся із заявою в Печерське районне управління ГУ МВС у Києві з приводу побоїв, нанесених йому Н.ШУФРИЧЕМ.

“Я здивований діями М.РУДЬКОВСЬКОГО. Дійсно, у нас вчора відбулася розмова, в якій ми обговорили певні розбіжності, пов`язані з оцінкою політичної ситуації», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він пояснив, що розмова була емоційною, і пов`язана з останніми заявами М.РУДЬКОВСЬКОГО, який, за словами Н.ШУФРИЧА, різко змінив свою позицію з приводу основних політичних процесів. «Ми говорили з приводу такої позиції Миколи, що прогинається відносно ЮЩЕНКА і його оточення, що нас усіх дещо здивувало», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він зазначив, що розмова була емоційною з обох сторін, але підстав у М.РУДЬКОВСЬКОГО для такої реакції не було.

У той же час Н.ШУФРИЧ ухилився від прямої відповіді на запитання, чи завдав він тілесних ушкоджень М.РУДЬКОВСЬКОМУ. «Я не уявляю ситуації, щоб між товаришами виникали подібні звинувачення. Микола Миколайович собі це дозволив. Хай це буде на його совісті», - сказав Н.ШУФРИЧ. Разом із тим він підкреслив, що готовий у разі потреби дати пояснення всім, хто цим цікавитиметься, зокрема правоохоронним органам. «Я ніколи не ховався за депутатським мандатом», - сказав Н.ШУФРИЧ.

“Подібні дії з боку Миколи Миколайовича викликають у мене розчарування у ньому самому, а в принципі мені просто його шкода», - сказав Н.ШУФРИЧ.

***Як пише «КоммерсантЪ», учора, 19 листопада, близько 16.15 у Печерському районному управлінні ГУ МВС у м. Києві було зареєстровано заяву М.РУДЬКОВСЬКОГО про здійснення стосовно нього протиправних дій. За словами джерела Ъ в правоохоронних органах, М.РУДЬКОВСЬКИЙ прибув до райуправління міліції з розбитою губою, і в установленому порядку написав заяву, в якій звинуватив колишнього міністра з питань надзвичайних ситуацій, народного депутата від Партії регіонів Н.ШУФРИЧА в нанесенні йому тілесних ушкоджень.

Виходячи із заяви, з якою ознайомився Ъ, близько 15.00 Н.ШУФРИЧ у супроводі невідомого чоловіка (гадано, охоронця) прибув до офісу М.РУДЬКОВСЬКОГО, який розташований по вул. Івана Мазепи, 26. Перебуваючи, згідно з текстом документа, “в стані нервового збудження", Н.ШУФРИЧ увійшов до кабінету, де працював М.РУДЬКОВСЬКИЙ, і кілька разів ударив його в обличчя, після чого залишив приміщення.

Подавши заяву у Печерське райуправління міліції, М.РУДЬКОВСЬКИЙ одержав направлення на проведення медичного огляду і, за даними Ъ, вже до вечора зняв побої в Центрі судово-медичних експертиз Києва.

Ц рамках дослідчої перевірки за цією заявою були опитані співробітники офісу М.РУДЬКОВСЬКОГО.

У поясненнях його прес-секретаря Вікторії БУТЕНКО сказано, що після того, як Н.ШУФРИЧ зайшов до кабінету М.РУДЬКОВСЬКОГО, "звідти було чутно тривалу розмову на підвищених тонах".

Потім, згідно з поясненнями В.БУТЕНКО, "з кабінету пролунав звук меблів, які хтось пересував, і голос Миколи РУДЬКОВСЬКОГО: “Нестор, вийди!".

В.БУТЕНКО також розповіла, що чула, як Н.ШУФРИЧ звернувся до М.РУДЬКОВСЬКОГО з "якоюсь вимогою або проханням", але М.РУДЬКОВСЬКИЙ кілька разів відповів відмовою. "ШУФРИЧ вимагав від РУДЬКОВСЬКОГО пояснити причини відмови словами “Миколо, чому?” і «Миколо, коли ти сидів у в`язниці, я тобі допомагав!", – наголошується в кінці документа.

М.РУДЬКОВСЬКИЙ через свого представника від коментарів з приводу колотнечі з колишнім колегою по Кабінету міністрів відмовився.