Янукович поїхав до Путіна

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ сьогодні в Москві бере участь у Х з`їзду "Єдиної Росії".

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, з`їзд партії вперше пройде під головуванням нового лідера «Єдиної Росії» і прем`єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА, який виступить із основною доповіддю. У роботові з`їзду бере участь Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ.

В.ЯНУКОВИЧ виступить на з`їзді з вітальним словом.

Головною темою з`їзду оголошено стратегію розвитку РФ до 2020 року. Окрім "Стратегії-2020" на з`їзді обговорюватимуться питання партійної ідеології. Почнеться робота над новою редакцією партійної програми, що закріпить принципи, на яких реалізовуватиметься "Стратегія-2020". У новій програмі будуть враховані, зокрема, положення Послання Д.МЕДВЕДЄВА Федеральним зборам.

Також на з`їзді до статуту партії буде внесено зміни, що стосуються ротації її керівних органів. Передбачається, що керівники партії зможуть обіймати свої посади не більше двох термінів поспіль: на федеральному рівні два терміни по чотири роки, на регіональному - по три роки, на місцевому - по два й у первинній організації - двічі по одному року. Для кандидатів у члени партії пропонується ввести 6-місячний випробувальний термін. Пройдуть також вибори Генеральної ради партії та її президії. Крім того, з`їзд "Єдиної Росії" повинен офіційно затвердити рішення про об`єднання з Аграрною партією Росії.

З`їзд "Єдиної Росії" проходить у Гостинному дворі в центрі Москви. У форумі беруть участь понад 600 делегатів і понад 1500 гостей. Зокрема, свої делегації направили 18 політичних партій з Європи, Азії, Америки, а понад 50 зарубіжних партій направили вітання з`їзду. Висвітлювати форум будуть понад 800 представників російських і зарубіжних ЗМІ.