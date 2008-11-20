Литвин закликає депутатів згадати про інстинкт самозбереження

Лідер фракції однойменного блоку Володимир ЛИТВИН вважає, що сьогоднішня ситуація у ВР пов’язана з бажанням розпустити парламент.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

В.ЛИТВИН закликав народних депутатів «проявити колективну волю, хоча б виходячи з інстинкту самозбереження».

За словами В.ЛИТВИНА, «не хочуть (при цьому він не уточнив, про кого конкретно йдеться – УНІАН), щоб Верховна Рада працювала», і «чекають 23 листопада (деякі юристи та експерти називали цю дату як термін, після якого можна розпускати парламент, оскільки саме тоді спливає рік після прийняття присяги народними депутатами нинішнього скликання – УНІАН), щоб були будь-які підстави у будь-який момент повісити великий замок на Верховну Раду».

В.ЛИТВИН зазначив, що «це факт, про який необхідно пам’ятати».

Він запропонував запросити Президента і прем’єр-міністра до Верховної Ради, щоб послухати їхню позицію стосовно ситуації в Україні.

За словами В.ЛИТВИНА, Верховна Рада правильно зробила, відправивши у відставку голову ВР, оскільки був «сфальшований закон». Він наголосив, що на сьогодні необхідна консолідація Президента, уряду і Верховної Ради, проте спостерігається ситуація, коли «наш Президент весь у минулому, уряд - весь у війні, Україна – у тотальній кризі».

За його словами, спостерігається бажання «спільними зусиллями, на превеликий жаль, віднести Україну на кладовище усім разом, а по дорозі назад хтось думає, йдучи з кладовища, щось прихопити, не знаючи і не розуміючи, що з кладовища нічого не можна брати».

В.ЛИТВИН вважає, що парламент повинен працювати.