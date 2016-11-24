РосЗМІ заявили про прибуття в окупований Крим турецької делегації

Російські ЗМІ повідомили, що до тимчасово окупованого Криму прибула турецька делегація, до складу якої увійшли політики, бізнесмени та депутати, передають «РИА Новости».

Згідно з повідомленням видання, на півострів прибули глава турецької Асоціації євразійських урядів, довірена особа заступника керівника Генеральної дирекції безпеки Туреччини Хасан Дженгиз, представник президента Туреччини Ібрагім Еріллі, віце-мер Анкари Ахмет Тунч та інші.

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Крім того, зазначається, що метою візиту делегації є зустріч із окупаційною "владою" та лідерами кримсько-татарської громади.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що віддав "необхідні вказівки", щоб турецькі кораблі не заходили до портів окупованого Криму.

У розмові із спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм, турецький лідер торкнувся питання про "неформальний захід турецьких кораблів у порти Севастополя". У цьому контексті президент Туреччини зазначив, що "якщо навіть це відбувалося неформально, він дасть всі необхідні вказівки, щоб такого не могло відбуватися в будь-якому форматі".