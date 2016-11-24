РосЗМІ заявили про прибуття в окупований Крим турецької делегації
Делегація нібито має зустрітися із окупаційною "владою".
Російські ЗМІ повідомили, що до тимчасово окупованого Криму прибула турецька делегація, до складу якої увійшли політики, бізнесмени та депутати, передають «РИА Новости».
Згідно з повідомленням видання, на півострів прибули глава турецької Асоціації євразійських урядів, довірена особа заступника керівника Генеральної дирекції безпеки Туреччини Хасан Дженгиз, представник президента Туреччини Ібрагім Еріллі, віце-мер Анкари Ахмет Тунч та інші.
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Крім того, зазначається, що метою візиту делегації є зустріч із окупаційною "владою" та лідерами кримсько-татарської громади.
Раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявляв, що віддав "необхідні вказівки", щоб турецькі кораблі не заходили до портів окупованого Криму.
У розмові із спікером Верховної Ради України Андрієм Парубієм, турецький лідер торкнувся питання про "неформальний захід турецьких кораблів у порти Севастополя". У цьому контексті президент Туреччини зазначив, що "якщо навіть це відбувалося неформально, він дасть всі необхідні вказівки, щоб такого не могло відбуватися в будь-якому форматі".