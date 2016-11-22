В окупованому Криму затримують колишніх українських військових, які вийшли на пенсію – Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу щодо останніх результатів роботи СБУ.

"Що стосується затриманих на території Криму колишніх, як там кажуть російські ЗМІ, розвідників - не розвідників, ви знаєте: вони затримують громадян України, які могли служити де завгодно, і це було їхнє рішення після виходу на пенсію, де залишатися на проживання - у Криму, в Одесі, в Києві чи на Закарпатті", - сказав Грицак.

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Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію. Російська сторона у зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".

Сьогодні, 22 листопада, речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що мета перетину затриманими колишніми військовослужбовцями Збройних сил України контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду з Кримом на даний момент невідома.

Водночас, зауважив Мотузяник, "ми спростовуємо черговий російський фейк про те, що це була так звана "українська диверсійно-розвідувальна група", яка нібито полює на російський окупаційний контингент в Криму".

За словами Мотузяника, "затримані ці люди були на території, яка контролюється Україною. З'ясовано, що це колишні українські військовослужбовці, які не виконали відповідну директиву і не перемістилися з Автономної Республіки Крим під час окупації півострова Російською Федерацією. Таким чином, вони зрадили військовій присязі, і щодо них є відповідні кримінальні провадження", - сказав представник Міноборони.