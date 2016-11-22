В окупованому Криму затримують колишніх українських військових, які вийшли на пенсію – Грицак
Голова Служби безпеки України Василь Грицак наголошує, що у тимчасово окупованому Росією Криму затримують колишніх українських військових, які вийшли на пенсію.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу щодо останніх результатів роботи СБУ.
"Що стосується затриманих на території Криму колишніх, як там кажуть російські ЗМІ, розвідників - не розвідників, ви знаєте: вони затримують громадян України, які могли служити де завгодно, і це було їхнє рішення після виходу на пенсію, де залишатися на проживання - у Криму, в Одесі, в Києві чи на Закарпатті", - сказав Грицак.
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Як повідомляв УНІАН, українські спецслужби затримали на кордоні з Кримом двох дезертирів, які після анексії півострова перейшли служити в російську армію. Російська сторона у зв'язку з цим заявила, що колишніх українських військових, які зрадили присягу, нібито виманили на пункт "Джанкой".
Сьогодні, 22 листопада, речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник заявив, що мета перетину затриманими колишніми військовослужбовцями Збройних сил України контрольно-пропускного пункту в'їзду-виїзду з Кримом на даний момент невідома.
Водночас, зауважив Мотузяник, "ми спростовуємо черговий російський фейк про те, що це була так звана "українська диверсійно-розвідувальна група", яка нібито полює на російський окупаційний контингент в Криму".
За словами Мотузяника, "затримані ці люди були на території, яка контролюється Україною. З'ясовано, що це колишні українські військовослужбовці, які не виконали відповідну директиву і не перемістилися з Автономної Республіки Крим під час окупації півострова Російською Федерацією. Таким чином, вони зрадили військовій присязі, і щодо них є відповідні кримінальні провадження", - сказав представник Міноборони.