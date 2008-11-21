Польові командири Майдану вип'ють чарку за рядового

Сьогодні чотири колишніх польових командира Майдану Микола ТОМЕНКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Тарас СТЕЦЬКІВ і Володимир ФІЛЕНКО зібралися на головній площі столиці з нагоди четвертої річниці Помаранчевої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи в інтерв’ю журналістам події чотирирічної давнини на Майдані Незалежності, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що Майдан став ключовою подією в історії України, коли народ виступив проти фальсифікацій і брехні. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, не дивлячись на те, що сьогодні дехто з політиків намагається спотворити ідеї Майдану, так чи інакше він змінив Україну.

«Єдине, щоб я зробив би сьогодні, якби той Майдан відбувався, я б так само гаряче боровся за Майдан, але, можливо, частіше кричав би Україна замість окремих прізвищ», - зауважив Ю.ЛУЦЕНКО.

У свою чергу М.ТОМЕНКО зазначив, що сьогоднішня дата - «це не дата приходу ЮЩЕНКА на Майдан, а дата приходу людей на Майдан».

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що Президент Віктор ЮЩЕНКО тоді не вірив в Майдан, а більше вірив у кулуарні домовленості.

У свою чергу В.ФІЛЕНКО зауважив, що Україна «здобула в 1991 році незалежність, а не демократію, а Майдан зробив для України демократію. Ніхто не знає, в якій би країні ми були б зараз, коли не було б Майдану». При цьому він підкреслив, що «Майдан спрацював в першу чергу завдяки людям. Ми сьогодні, якщо й вип’ємо чарку, то за рядового революції».

Водночас Т.СТЕЦЬКІВ зазначив, що за великим рахунком, «Майдан завоював свободу, поборов страх».

Відповідаючи на запитання, чи може ще раз відбутися подібний Майдан, Ю.ЛУЦЕНКО сказав: «Не можна спланувати майдани наперед, вони виникають спонтанно».

Продовжуючи тему, М.ТОМЕНКО виcловив думку, що «Майдан - це фантастичний виграш свободи. Ми тоді виграли психологічно і морально».

Ю.ЛУЦЕНКО від імені всіх чотирьох колишніх польових командирів, звертаючись через ЗМІ до рядових учасників Помаранчевої революції, подякував їм за участь в тих подіях, зауваживши при цьому, що «Майдан був, і ніхто у нас його не вкраде, тож вітаємо українців з черговою перемогою».

Слід зазначити, що на Майдані Незалежності неподалік від монументу Незалежності розміщено невелику фотовиставка з фотографіями подій Помаранчевої революції.