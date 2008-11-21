Ющенку соромно, що деякі політики залишаються малоросами або хохлами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав членів Кабінету міністрів і політиків відстоювати українські інтереси у питанні ставлення до теми Голодомору 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи Ради національної безпеки та оборони України.

За словами В.ЮЩЕНКА, йому прикро і соромно за те, що в українському політикумі немає єдності у ставленні до теми Голодомору. Він запитав, скільки ще мільйонів жертв потрібно, щоб українські політики зрозуміли, що це був злочин.

«Соромно дивитись на деякі позиції тих чи інших політичних сил, прикро, що дехто, хто відносить себе до українського політикуму, залишаються малоросами або хохлами», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він висловив сподівання, що в урядовців, членів РНБО, інших високосадовців вистачить мужності «не ховатись за бузиною та парканами, коли має бути відома позиція влади».

Президент закликав представників влади, журналістів, громадян не вірити брехні про Голод-1933, не ставати на коліна і бути українцями. Він зауважив, що Голодомор 1932-1933 років був злочином, а значить є злочинці, які й сьогодні будуть робити все для приховування правди і забуття українцями цієї трагедії.