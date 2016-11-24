ЄС надасть понад 16 мільйонів євро на боротьбу із корупцією в Україні

Як повідомляє власний кореспондент УНІАН, документ був підписаний у четвер в Брюсселі в рамках 18-го саміту Україна-ЄС.

В анотації до документу сказано, що загальний бюджет заходу становить 16,34 млн євро, з яких 15 млн євро є внеском ЄС, а 1,34 млн євро – внесок Міністерства закордонних справ Данії.

Передбачається, що ці кошти будуть спрямовані на посилення спроможностей органів державної влади, відповідальних за боротьбу з корупцією: Національного антикорупційного бюро України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Національного агентства з питань запобігання корупції, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також для забезпечення доброчесності працівників інших установ та органів юстиції.

Також це фінансування буде спрямоване на покращення парламентського нагляду за процесом реалізації реформ та спроможностей Верховної Ради України аналізувати та удосконалювати стратегічну та нормативно-правову базу, у тому числі шляхом створення міжнародної консультативної ради Комітету ВРУ з питань запобігання і протидії корупції.

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Крім того, кошти будуть спрямовані на залучення громадянського суспільства та засобів масової інформації до здійснення антикорупційних заходів, зокрема шляхом популяризації «слідчої журналістики», а також співробітництва із зацікавленими місцевими органами влади в рамках пілотних проектів «Чисте місто» з метою демонстрації позитивних змін, які може принести ефективна протидія корупції.

Виконання вищезазначених цілей дозволить створити в Україні єдиний центр підтримки установ, діяльність яких спрямована на протидію корупції. Координацію між компонентами проекту і зацікавленими сторонами буде забезпечувати новостворений Керівний комітет, до складу якого увійдуть представники бенефіціаріїв, виконавця заходу та відповідних служб ЄС.

Допомога надаватиметься у формі спеціалізованої короткострокової та довгострокової інформаційно-консультативної підтримки, а також шляхом надання устаткування, проведення заходів з обміну досвідом, навчання та аналітичних досліджень. Реалізація заходу здійснюватиметься в основному в Києві, а також в окремих регіонах України.

Реалізація проекту розпочнеться наприкінці 2016 року за безпосередньої участі МЗС Данії, яке на даний час вже бере участь у реалізації в Україні антикорупційної ініціативи у рамках Програми розвитку ООН, із залученням компетентних установ держав-членів ЄС. Термін реалізації проекту: операційна фаза – 42 місяці, заключна фаза – 24 місяці.