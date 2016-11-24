Україна виконала всі умови для отримання безвізу, тепер черга за Євросоюзом - нардеп

Про це повідомляє прес-служба партії.

«Насамперед хочу зазначити, що Україна виконала всі пункти вимог Європейського Союзу для надання громадянам України можливості без віз пересуватися державами ЄС», - повідомив депутат.

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Він зазначив, що драйвером процесу ухвалення «безвізових» вимог був уряд прем’єра Яценюка. «Виконання умов, необхідних для отримання українцями безвізового режиму, було одним з пріоритетів Кабміну Яценюка. Як представник «Народного фронту», можу сказати, що наша фракція робила у парламенті все можливе, аби впровадити ці зміни. Хоч інколи було дуже непросто. Навіть при тому, що ми мали нібито конституційну більшість прозахідних сил», - нагадав політик.

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За його словами, європейці визнають факт виконання Україною всіх вимог для безвізового режиму, хоч може хтось з них слабко вірив у те, що ми виконаємо понад сто сорок пунктів. «Тепер черга країн Європейського Союзу підтвердити свою готовність виконувати домовленості та продемонструвати відданість своїм цінностям», - підсумував Михайло Хміль.