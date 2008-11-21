Китайського журналіста посадили за нападки на компартію

Китайський письменник і журналіст Чень Даоцзюнь був засуджений на три роки тюремного ув`язнення за звинуваченням у спробі підірвати державний лад. Суд побачив нападки на комуністичну партію в трьох статтях Чена Даоцзюня, представлених як докази провини журналіста, повідомляє Associated Press.

Чень Даоцзюнь був арештований 9 травня 2008 року, через кілька днів після того, як він узяв участь в акції протесту проти будівництва електростанції і нафтопереробного заводу в Пенчжоу. За даними місцевих правозахисників, журналіст також підтримував протести жителів Тібету.

Для того, щоб визнати журналіста винним, суду знадобилися лише півгодини. Адвокат Ченя Даоцзюня марно намагався переконати суд в тому, що журналіст всього лише критикував компартію, а не закликав до її повалення.

Лента.ру