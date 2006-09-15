У Секретаріаті закінчилася зустріч Ющенка з Януковичем

У Секретаріаті Президента закінчилася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Як передає кореспондент УНІАН, планувалось, що після закінчення зустрічі Президент вийде до преси, яка очікує на нього у приміщення прес-центру, однак, згодом стало відомо, що в нього почалася інша протокольна зустріч, що була запланована на сьогодні на першу половину дня.

Прес-служба Президента не має на даний момент інформації, з ким відбувається зустріч і коли вона може завершитися.