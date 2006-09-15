У Секретаріаті закінчилася зустріч Ющенка з Януковичем
17:29, 15 вересня 2006Політика
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Президент до преси не вийшов
У Секретаріаті Президента закінчилася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Як передає кореспондент УНІАН, планувалось, що після закінчення зустрічі Президент вийде до преси, яка очікує на нього у приміщення прес-центру, однак, згодом стало відомо, що в нього почалася інша протокольна зустріч, що була запланована на сьогодні на першу половину дня.
Прес-служба Президента не має на даний момент інформації, з ким відбувається зустріч і коли вона може завершитися.
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