МВС не буде втручатися в блокаду Лук'янівського СІЗО, через яку зірвався відеодопит Януковича

"Янукович вже достатньо спровокував крові та бід в Україні. МВС не буде брати участь у черговій провокації московської маріонетки і вступати у силовий конфлікт із протестувальниками. Тим більш, що точка зору і мотиви цих людей нам зрозумілі і багато у чому ми їх поділяємо", - написав Аваков на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, Національна поліція та Нацгвардія забезпечать доставку підсудних у суд як тільки буде технічна можливість, "і при цьому нам не будуть нав'язувати участь у провокації, яку розігрує екс-президент-втікач під диктовку країни-агресора".

Нагадаємо, відеодопит Януковича зірвано та перенесено на 28 листопада.

Причиною стало блокування Лук'янівського СІЗО, з якого екс-"беркутівців" мали доставити до зали суду для участі у засіданні.