Активісти перевіряють кожне авто, що виїжджає з Лук'янівського СІЗО, щоб не допустити вивезення екс-"беркутівців"

Як повідомляє Радіо Свобода, активісти, що блокують виїзд із СІЗО, представляються як представники організацій «Вільні люди», «Білий тигр». Крім того, дехто з активістів тримає прапори «Правого сектору».

Читайте такожПерший виступ Януковича на суді: екс-президент заговорив українською

Учасники акції перевіряють кожне авто, що виїдждає з СІЗО, щоб не допустити вивезення «беркутівців».

Як повідомляв УНІАН, раніше у "Правому секторі" підтвердили свою участь у акції біля Лук'янівського СІЗО та пояснили, чому не хочуть допустити вивезення екс-"беркутівців".