Активісти перевіряють кожне авто, що виїжджає з Лук'янівського СІЗО, щоб не допустити вивезення екс-"беркутівців"
13:43, 25 листопада 2016Суспільство
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Активісти блокують вивезення екс-"беркутівців" із СІЗО до суду.
Активісти під Лук'янівським СІЗО / hromadske.ua
Як повідомляє Радіо Свобода, активісти, що блокують виїзд із СІЗО, представляються як представники організацій «Вільні люди», «Білий тигр». Крім того, дехто з активістів тримає прапори «Правого сектору».
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Учасники акції перевіряють кожне авто, що виїдждає з СІЗО, щоб не допустити вивезення «беркутівців».
Як повідомляв УНІАН, раніше у "Правому секторі" підтвердили свою участь у акції біля Лук'янівського СІЗО та пояснили, чому не хочуть допустити вивезення екс-"беркутівців".
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