Кріль відміряв Верховній Раді два тижні на все про все

Лідер партії «Єдиний Центр» Ігор КРІЛЬ заявляє, що у Верховної Ради України є два тижні для того, щоб обрати спікера, який зможе об`єднати навколо себе більшість і створити нову коаліцію. На цьому він наголосив на прес-конференції у Донецьку в неділю.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер «Єдиного центру» зазначив, що парламент має максимум два тижні, щоб «в складні для України часи, пов`язані з політичною і фінансовою кризою, обрати спікера, створити коаліцію і змінити уряд». На його думку, президент України Віктор ЮЩЕНКО припинив дію указу про розпуск Ради і проведення позачергових парламентських виборів 7 грудня 2008 року, щоб дати можливість домовитися політичним силам.

«Спікером повинна стати людина, яка зможе об`єднати навколо себе більшість і ця більшість створить коаліцію. Такими політичними фігурами, на мій погляд, є дві людини: це Іван ПЛЮЩ і Володимир ЛИТВИН», - сказав І.КРІЛЬ.

На його думку, нова коаліція повинна «відправити у відставку популістський непрофесійний уряд Юлії ТИМОШЕНКО і створити той уряд, який нестиме відповідальність за ситуацію в країні і зможе вивести Україну з важкої економічної кризи».

І.КРІЛЬ підкреслив, що коли це питання не буде вирішено, то доведеться проводити позачергові парламентські вибори. Політик зазначив, що виступає за створення будь-якої коаліції - між БЮТ і Партією регіонів, між БЮТ, НУНС і Блоком Литвина, Партією регіонів, Блоком Литвина і НУНС.

«Якщо спікером буде ПЛЮЩ, то однозначно в коаліції не буде БЮТ. Якщо спікером буде ЛИТВИН, то в коаліції може бути БЮТ, а може і не бути», - вважає голова «Єдиного Центру».

На його думку, навіть якщо в коаліції буде БЮТ, то можлива відставка уряду Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, В.ЮЩЕНКО в жовтні підписав указ про припинення повноважень парламенту і проведення позачергових виборів в грудні 2008 року. Пізніше він припинив дію свого указу на невизначений термін для ухвалення законодавства, необхідного на подолання фінансової кризи. Наразі Президент заявляє, що альтернативою виборам може стати створення стабільної парламентської більшості.

В день відставки Арсенія ЯЦЕНЮКА, 12 листопада, в Раді було зареєстровано проект постанови про обрання спікером В.ЛИТВИНА. 13 листопада Верховна Рада взяла тайм-аут до 18 листопада, щоб погодити кандидатуру свого голови.

Разом з тим, 18 листопада ВР навіть не змогла приступити до розгляду питання про спікера, не зважаючи на те, що він стояв на порядку денному першим. Це сталося через те, що фракціям не вдалося погодити кандидатуру спікера.

Верховна Рада до 2 грудня не планує розглядати питання про обрання спікера, оскільки єдину кандидатуру досі не узгоджено.