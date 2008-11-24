Ющенко розповів, чому посварився з Тимошенко

Президент Віктор Ющенко вважає, що їх із прем’єром Юлією Тимошенко роз`єднали погляди на втілення ідей Майдану.

В інтерв’ю 5 каналу він зазначив, що в загальній ідеї революції "всі були єдині".

"Інша площина – як бачити реалізацію цих справ", - сказав Ющенко, додавши, що їх із Тимошенко "почали роз`єднувати погляди, які стосуються щоденного життя".

"Як починався 2005 рік. Вноситься ідея націоналізації 3,5 тисяч підприємств, які вже тоді мали приблизно 45 млрд. доларів рефінансування. Я не міг підтримати цю ідею. Це різні позиції, скоріше навіть інша ринкова ідеологія", - констатував він.

"Потім виникає ідея з 1 січня 2008 року мати професійну армію. Я не погодився, бо це неможливо. Кінець-кінцем, ця плутана доктрина привела до того, що ми й в 2010 році не можемо мати професійну армію. Це політична смакота навколо серйозних речей", - сказав Ющенко.

Він також додав, що "те, що відбувається в парламенті – це внутрішня справа країни, по якій не варто робити ніякі зовнішні консультації ні з ким".

За його словами, "це не проблеми Майдану, це проблеми не просто навіть економічної доцільності". "За цим стоїть велика політика, і інколи далеко не національна. Національні пріоритети починають плутатися з власними політичними інтересами", - сказав президент.

"Виникло саме питання – де твоя позиція, на якій ти стороні, ти малоросійський політик, ти хохол чи ти політик, який може формувати національні пріоритети й реалізовувати?", - зазначив Ющенко.

Українська правда