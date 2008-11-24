Пинзеник каже, що двох різних метрів бути не може

Міністр фінансів Віктор ПИНЗЕНИК позитивно оцінює рішення Національного банку України прив`язати офіційний курс долара до курсу на міжбанку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні він заявив журналістам, коментуючи рішення НБУ.

«Двох курсів валют не може бути й не може бути різних оцінок. Коли інший курс – неправильно платяться податки, тому що валюту купують за одним курсом, а розрахунок податків йде за іншим курсом. Таким чином, це існування двох метрів; у одному метрі, наприклад, 90 см, в іншому – 100. Тому - це правильне рішення НБУ», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України вніс зміни до положення про визначення офіційного курсу гривні до долара, прив`язавши його до курсу на міжбанківському ринку.

Відповідне рішення НБУ має набрати чинності 28 листопада 2008 року.

«До долара США - на рівні курсу, встановленого на міжбанківському валютному ринку України за результатами функціонування Системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України НБУ, що склався за попередній робочий день», - йдеться у постанові НБУ.

Раніше офіційний курс визначався з урахуванням не лише котирувань на міжбанку, але й інтервенцій НБУ, курсових змін на міжнародних фінансових ринках та інших показників.

Тим часом національна валюта продовжує втрачати позиції: на 24 листопада Національний банк встановив офіційний курс гривні на найвищій позначці за весь час її існування – 6,1717 за долар, знизивши його порівнянні з курсом на 21 листопада на 2,9% (із 5,9988 гривні за 1 долар).