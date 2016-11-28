У ГПУ впевнені, що запитання адвокатів "беркутівців" були заздалегідь узгоджені із Януковичем
Прокурор підозрює, що запитання адвокатів "беркутівців" були узгоджені з Віктором Януковичем.
Про це після допиту Януковича заявив прокурор Олексій Донський, повідомляє "Українська правда".
"Ми не отримали жодної прямої відповіді на гострі запитання", - додав він.
Водночас прокурор зазначив, що "не сумнівається", що відповіді на запитання адвокатів "берутівців" були узгоджені.
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"Я вважаю, що у захисників Януковича та захисників співробітників "Беркуту" є постійна комунікація. Вони знайшли Януковича в Росії, коли ми не знали, де саме він перебуває. Я не сумніваюся, що запитання, які ставив захист, були попередньо узгоджені із захистом Януковича", - наголосив прокурор.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.