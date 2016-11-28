У ГПУ впевнені, що запитання адвокатів "беркутівців" були заздалегідь узгоджені із Януковичем

Про це після допиту Януковича заявив прокурор Олексій Донський, повідомляє "Українська правда".

"Ми не отримали жодної прямої відповіді на гострі запитання", - додав він.

Водночас прокурор зазначив, що "не сумнівається", що відповіді на запитання адвокатів "берутівців" були узгоджені.

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"Я вважаю, що у захисників Януковича та захисників співробітників "Беркуту" є постійна комунікація. Вони знайшли Януковича в Росії, коли ми не знали, де саме він перебуває. Я не сумніваюся, що запитання, які ставив захист, були попередньо узгоджені із захистом Януковича", - наголосив прокурор.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.