Тимошенко просить Москву почекати із оплатою боргу «всього кілька місяців»

Україна хоче одержати відстрочку на кілька місяців з оплати за газ, який був закачаний у сховища в жовтні і ще не використаний.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на нараді з представниками вугільної галузі.

Вона зазначила, що поточні розрахунки за газ здійснюються згідно з підписаними двосторонніми угодами.

«Поточний газ, який споживає Україна, оплачено повністю», – підкреслила вона.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що з початку 90-х до 1996 року оплата закачаного газу проводилася з відстрочкою на кілька місяців доти, поки цей газ не починав використовуватися.

«Але Російська Федерація перед Україною поставила дуже жорсткі умови – оплачувати весь газ, який закачується в газові сховища і який сьогодні поки що не споживається, поки в повному обсязі ще не розпочався зимовий період. І тому ми зараз в останні два місяці з`ясовуємо з РФ, як нам проплатити той газ, який ще не витрачений країною, але закачаний у газові сховища. Це тільки той газ, який був закачаний у жовтні. Ми б хотіли, щоб на цей газ, який знаходиться в сховищах і не сплачений споживачами, Україні була надана невелика, всього на кілька місяців, відстрочка по цьому платежу, поки ми не почнемо використовувати газ, який закачаний у газові сховища, і одержувати розрахунки від споживачів цього газу», – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО висловила сподівання, що сторонам вдасться досягти взаєморозуміння.

«Сьогодні поїхала делегація НАК «Нафтогазу України» до Росії, і ми шукатимемо взаєморозуміння цілком спокійно і гармонійно», – сказала вона.

Також Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що на сьогодні «Нафтогаз України» функціонує «абсолютно нормально», розраховується за своїми зобов`язаннями і уряд робить усе можливе, щоб ті непорозуміння, котрі, за її словами, мають елементи політичної спекуляції, були врегульовані найближчим часом.

При цьому Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що на сьогодні уряд і НАК «Нафтогаз України» повністю готові до зимового періоду і в сховища закачано 17 млрд. кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав розпорядження голові правління "Газпрому" стягти борг за газ з України. Олексій МІЛЛЕР повідомив, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також розповів журналістам, що при переході на ринкові відносини у сфері постачань російського газу в Україну його ціна з 1 січня 2009 р. може перевищити 400 дол. за тис. куб. м.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 21 листопада на засіданні РНБО дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією.

У суботу, 22 листопада, представник «Газпрому» Сергій КУПРІЯНОВ заявив, що в разі відсутності контрактів на 2009 рік Росія може припинити постачання газу в Україну вже з 1 січня наступного року.