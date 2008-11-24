Кріль ставить Януковичу у приклад ізраїльську партію «Лікуд»

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ критикує Партію регіонів за ігнорування заходів зі вшанування пам’яті жертв Голодомору.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Мені не зрозуміла поведінка керівництва Партії регіонів і особисто Віктора ЯНУКОВИЧА, які вирішили «не помітити», що в країні проходить вшанування жертв Голодомору», - сказав І.КРІЛЬ.

«Я не можу собі уявити, щоб ізраїльська опозиційна партія «Лікуд» відмовилась від вшанування жертв геноциду проти єврейського народу, влаштованого фашистами під час Другої Світової війни», - зауважив він.

За словами політика, на початку 30-х років на нашій землі жили люди, які нічим не відрізнялись від будь-кого з нас. «Вони так само, як і ми, хотіли жити, народжувати дітей, бути щасливими. Але їм не дали. У них забрали життя, змусивши пройти нелюдські страждання», - наголосив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ вважає, що ми не повинні вести дискусії в середині країни навколо того, чи був геноцид, чи ні. «Ми повинні визнати, що гинули люди. Гинули як українці, так і росіяни. Гинули люди інших національностей. Але більшість із них була українцями. Це вже визнали 14 держав світу», - підкреслив політик.

«Ми сьогодні у цьому страхітливому злочині не звинувачуємо конкретну націю чи конкретну країну. Відповідальність за звірство проти нашого народу несе сталінський режим та його прислужники. А серед них були і українці, і росіяни, і представники інших національностей», - заявив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ вважає, що тема Голодомору потрібна кожному, щоб ми «пам’ятали і ніколи більше в нашій історії не допустили голоду на землі, яка є найбільш родючою землею у світі». Він закликав всіх політиків не підігрувати закордонним політиканам, а вшанувати пам‘ять загиблих і не допустити повторення такої трагедії на нашій землі.