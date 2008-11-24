Кріль ставить Януковичу у приклад ізраїльську партію «Лікуд»
ЄЦ критикує ПР за ставлення до Голодомору
Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ критикує Партію регіонів за ігнорування заходів зі вшанування пам’яті жертв Голодомору.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.
«Мені не зрозуміла поведінка керівництва Партії регіонів і особисто Віктора ЯНУКОВИЧА, які вирішили «не помітити», що в країні проходить вшанування жертв Голодомору», - сказав І.КРІЛЬ.
«Я не можу собі уявити, щоб ізраїльська опозиційна партія «Лікуд» відмовилась від вшанування жертв геноциду проти єврейського народу, влаштованого фашистами під час Другої Світової війни», - зауважив він.
За словами політика, на початку 30-х років на нашій землі жили люди, які нічим не відрізнялись від будь-кого з нас. «Вони так само, як і ми, хотіли жити, народжувати дітей, бути щасливими. Але їм не дали. У них забрали життя, змусивши пройти нелюдські страждання», - наголосив голова “Єдиного Центру”.
І.КРІЛЬ вважає, що ми не повинні вести дискусії в середині країни навколо того, чи був геноцид, чи ні. «Ми повинні визнати, що гинули люди. Гинули як українці, так і росіяни. Гинули люди інших національностей. Але більшість із них була українцями. Це вже визнали 14 держав світу», - підкреслив політик.
«Ми сьогодні у цьому страхітливому злочині не звинувачуємо конкретну націю чи конкретну країну. Відповідальність за звірство проти нашого народу несе сталінський режим та його прислужники. А серед них були і українці, і росіяни, і представники інших національностей», - заявив голова “Єдиного Центру”.
І.КРІЛЬ вважає, що тема Голодомору потрібна кожному, щоб ми «пам’ятали і ніколи більше в нашій історії не допустили голоду на землі, яка є найбільш родючою землею у світі». Він закликав всіх політиків не підігрувати закордонним політиканам, а вшанувати пам‘ять загиблих і не допустити повторення такої трагедії на нашій землі.