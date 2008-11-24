159-у партію в Україні очолив сільський вчитель

Міністерство юстиції зареєструвало нову політичну партію - Прогресивно-демократичної партії України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, реєстрацію здійснено на підставі рішення Установчого з`їзду Прогресивно-демократичної партії України, який відбувся 3 лютого 2008 року.

Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту, керівником партії обрано Олександра ЄЖОВА (1951 р.н., вчитель інформатики Іванківського навчально-виховного об`єднання села Іванків Бориспільського району Київської області).

Загалом на 24 листопада 2008 року в Україні зареєстровано 159 партій, поінформували у Міністерстві юстиції.