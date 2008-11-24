159-у партію в Україні очолив сільський вчитель
16:51, 24 листопада 2008Політика
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Єжов викладає інформатику
Міністерство юстиції зареєструвало нову політичну партію - Прогресивно-демократичної партії України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, реєстрацію здійснено на підставі рішення Установчого з`їзду Прогресивно-демократичної партії України, який відбувся 3 лютого 2008 року.
Згідно з інформацією, наданою до Мін‘юсту, керівником партії обрано Олександра ЄЖОВА (1951 р.н., вчитель інформатики Іванківського навчально-виховного об`єднання села Іванків Бориспільського району Київської області).
Загалом на 24 листопада 2008 року в Україні зареєстровано 159 партій, поінформували у Міністерстві юстиції.
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