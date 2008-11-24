Ганні Герман вже пообіцяли місце в російській Держдумі

Економічна криза приведе до того, що в Україні зупиниться виробництво і країна увійде до складу Російської Федерації. Про це в ефірі телеканалу "Україна" заявив представник партії "Справедлива Росія" Олексій Мітрофанов. "Економічна криза розставить все по своїх місцях. 16 млрд для України дуже мало, Росія підвищить ціни на газ, української промисловості не буде, оскільки металургія не зможе існувати при такій високій ціні на газ", - сказав він.

"У результаті ми возз`єднаємося всі. Тому що ви завалитеся, ми теж трішки впадемо, і ми возз`єднаємося, це буде єдина держава", - цитує виступ Мітрофанова інформаційне агентство "Новий Регіон".

"Ви будете членом Держдуми Російської в наступному скликанні", - звернувся він до українського депутата Ганни Герман, присутньої в студії. З пропозицією приєднатися до депутатів він також звернувся до колишнього президента України Леоніда Кравчука. А той у відповідь закликав "не лякати Україну".

Мітрофанов додав: "Іншого немає шляху. Америка вас годувати не буде. Металургії не буде. Шахт не буде ніяких. Економіка все вирішить сама".

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