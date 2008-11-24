Тимошенко просить не мішати газ з політикою

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що тема співпраці України і Росії щодо постачання природного газу стала певним елементом політичних спекуляцій. Про це вона заявила сьогодні під час наради в уряді, повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, всі поточні розрахунки за спожитий Україною російський газ здійснюються відповідно до раніше підписаних угод: «Хочу звернути вашу увагу, що поточний газ, який споживається Україною, оплачено повністю».

У той же час Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що в попередні роки газ закачувався в сховища з відстрочкою оплати, до початку його безпосереднього споживання. «Але РФ перед Україною поставила дуже жорстку умову: оплачувати весь газ, який закачується в газові сховища і який сьогодні поки що не споживається. І тому ми зараз з`ясовуємо з Російською Федерацією, як нам оплатити той газ, який ще не спожитий країною, але закачаний у газові сховища», - пояснила глава уряду.

Також вона зазначила, що НАК «Нафтогаз України» функціонує нормально і є надійним партнером Росії з постачання природного російського газу в країни Європи. «Я не бачу ніяких погроз у тому, щоб НАК «Нафтогаз України» був ненадійним партнером з постачання російського газу до Європи», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що делегація НАК «Нафтогаз України», яка сьогодні відбула на переговори в РФ, знайде розуміння з усіх питань.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні за дорученням прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО делегація НАК “Нафтогаз України” терміново вилетіла в Російську Федерацію для з`ясування ситуації навколо газового боргу і прийняття подальших рішень.

Нагадаємо, 20 листопада Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ доручив ВАТ «Газпром» стягти з України борг за постачання газу з РФ, який становить 2,4 млрд. дол.

Проте в НАК «Нафтогаз України» заявили, що мають борги виключно перед компанією RosUkrEnergo, і сума цього боргу «з урахуванням усіх нюансів» становить близько 1,3 млрд. дол.

В зв`язку з цим прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що це «не борги уряду України, а борги компанії RosUkrEnergo, які залишилися з попередніх періодів». «Уряд України RosUkrEnergo нічого не винен», - сказала вона.

У свою чергу прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією становить 2,4 млрд. дол. «Інформація про розмір боргу перед компанією RosUkrEnergo, яку поширюють представники НАК «Нафтогаз України», не відповідає дійсності. Вказана заборгованість України перешкоджає своєчасним і повним розрахункам компанії RosUkrEnergo AG перед «Газпромом»», – сказав він.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав уряду п`ять днів на вирішення питання з боргом за газ перед Росією. На засіданні РНБО 21 листопада він заявив, що проблеми з розрахунками за газ почалися тому, що уряд не проводив ніяких розрахунків за постачання палива.