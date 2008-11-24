Лавринович бачить у ВР тимчасову більшість без створення коаліції

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ (Партія регіонів) не виключає, що у Верховній Раді може бути створена тимчасова більшість без створення коаліції.

Таку думку він висловив сьогодні під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом США в Україні Вільямом ТЕЙЛОРОМ, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-спікера.

За словами О.ЛАВРИНОВИЧА, «уряд без коаліції не є ефективним на тривалий час, але з урахуванням нинішньої ситуації в Україні такий варіант також можливий».

Загалом перший віце-спікер вважає, що нинішній тиждень буде вирішальним у пошуках спільних рішень між політичними силами українського парламенту.

Він наголосив на тому, що «бюджет наступного року – це головний антикризовий документ, який необхідно ухвалювати найближчим часом».

В ході зустрічі В.ТЕЙЛОР нагадав, що міжнародна підтримка України ґрунтується саме на повазі до закону і права. Для України важливо поважати свою Конституцію і закони, підкреслив він.

У свою чергу О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сподівання, що Україна не буде наодинці у подоланні впливу світової кризи і очікує на міжнародну підтримку.

Перший заступник голови Верховної Ради України наголосив, що у зовнішній політиці Україна вибудовуватиме свої міждержавні відносини на основі взаємної вигоди та відкритості як із близькими сусідами, так і з ЄС та США.