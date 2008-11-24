Янукович: з кризи треба виходити разом з Росією

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає за доцільне створення українсько-російської спільної антикризової комісії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, про це він сказав сьогодні у розмові з кореспондентом журналу "Newsweek".

За словами В.ЯНУКОВИЧА, це питання було одним з тих, які він обговорював днями в Москві на зустрічі з російським прем`єром Володимиром ПУТІНИМ.

Також В.ЯНУКОВИЧ висловив сподівання на те, що українські політики об`єднаються навколо Стратегії розвитку України, запропонованої Партією регіонів і розрахованої на тривалу перспективу, яка зараз адаптовується до нових умов.

Лідер ПР закликав українську владу “припинити гуманітарну війну всередині країни”. “Треба відкласти на певний період складні питання історії і не роз`єднувати народ на їхньому тлі, а об`єднувати зусилля усіх громадян для боротьби з кризою”, - підкреслив він.

В.ЯНУКОВИЧ вважає, що необхідно виписати проблемні питання і розробити програму з їх вирішення також у справі відбудови українсько-російських відносин, які “систематично руйнуються помаранчевою владою”.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада В.ЯНУКОВИЧ у Москві брав участь у Х з’їзді партії «Єдина Росія».

У ході візиту він висловлював думку, що в умовах глобальної економічної кризи Україні варто звернутися до Росії за допомогою. “Хороші сусіди в складні часи завжди думають, як один одному допомогти, але, враховуючи, що у нас достатньо зіпсовані відносини сьогодні між Україною і Росією, на мій погляд, це питання зараз є проблемним”, - сказав В.ЯНУКОВИЧ.