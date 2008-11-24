Український посол у Москві побував у МЗС РФ

Сьогодні в Москві відбулася зустріч статс-секретаря – заступника міністра закордонних справ Російської Федерації Григорія КАРАСІНА з Послом України в Москві Костянтином ГРИЩЕНКОМ.

Як повідомили УНІАН в Департаменті інформації і друку МЗС РФ, відбулося обговорення актуальних, зокрема найбільш гострих питань російсько-українських відносин.

Г.КАРАСІН поділився з К.ГРИЩЕНКОМ російськими оцінками підсумків міжнародних дискусій з питань стабільності і безпеки в Закавказзі, що відбулися 18-19 листопада в Женеві.