Шандра підстелив соломки на випадок масштабної катастрофи

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій провело зустріч з представниками Світового банку, на якій обговорювалося питання фінансування двох програм на суму 750 млн. дол. Про це в інтерв’ю тижневику «Коментарі» повідомив міністр України з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА.

Він зауважив, що «за першою (програмою) - «Ліквідація надзвичайних ситуацій в Україні» - СБ готовий надати 500 млн. доларів. Час повернення кредиту - до 30 років, разова ставка менша, ніж libor». За словами В.ШАНДРИ, «нас вже підтримали Мінфін і Мінекономіки. По суті, для нашої країни відкривається кредитна лінія, з якої, у випадку оголошення надзвичайної ситуації певного рівня, за дуже короткий термін (24 години) великим траншами надходять гроші для подолання її наслідків». На його думку, такий механізм може бути вигідний для України у випадку масштабної катастрофи, адже дає можливість оперативно й ефективно подолати її наслідки, водночас не піддаючи навантаженню державний бюджет. Міністр зазначив, що цей договір зі Світовим банком підписуватиметься за рішенням уряду, під його гарантії.

«Друге питання, над яким ми працюємо – отримання траншу СБ на матеріально-технічне переоснащення МНС, - повідомив міністр. – Його умови зараз обговорюються. Ми хочемо мінімум 250 млн. дол. на наступний рік з терміном повернення 10-20 років». За словами В.ШАНДРИ, банк готовий надати цей транш, але «тут вже з Мінфіном нам важче працювати, зараз в нас йде дискусія щодо доцільності спрямування цих коштів саме на технічне переоснащення МНС». Міністр висловив думку, що «держава зацікавлена якнайшвидше оновити рятувальні потужності. Не можна виходити тільки за рахунок навиків, сміливості, ризикованості тих людей, які рятують людей та майно».