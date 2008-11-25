Нафтогаз пообіцяв розплатитися з Газпромом протягом 5 днів
Втім, лише частково...
НАК «Нафтогаз України» до 1 грудня цього року погасить заборгованість за газ, поставлений у вересні, і частину заборгованості за газ, поставлений у жовтні 2008 року.
Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» за результатами зустрічі голови правління НАК «Нафтогаз України» Олега ДУБИНИ і голови «Газпрому» Олексія МІЛЛЕРА.
«Досягнуто домовленості, що НАК «Нафтогаз України» до 1 грудня цього року погасить заборгованість за газ, поставлений у вересні, і частину заборгованості за газ, поставлений в жовтні 2008 року», говориться в повідомленні.
За інформацією «Газпрому», після цього сторони продовжать переговори про реалізацію положень міжурядового меморандуму про співпрацю в газовій сфері від 2 жовтня 2008 року.
При цьому на переговорах наголошувалося, що «перехід на прямі довгострокові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» можливий лиеш за умови погашення українською стороною всієї наявної заборгованості».