Ще раз вдасться - Туск заявив про ймовірне продовження санкцій проти Росії ще на півроку

Санкції проти Росії ймовірно будуть продовжені ще на півроку. Про це в інтерв'ю tvn24 заявив президент Європейської Ради Дональд Туск.

За його словами проукраїнську позицію в цьому питанні в ЄС займають Польща, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, частково Великобританія, але цей погляд вже не є загальним у Європі.

“Все вказує на те, що ще раз вдасться продовжити санкції проти Росії. А що буде через шість місяців, оскільки зараз певно продовжити санкції на чергові шість місяців, - цього ніхто не може передбачити", - заявив Туск.

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Туск також підкреслив, що ключовим фактором, який би дозволив побудувати єдність Європи щодо кризи в Україні – «нормандський формат».

“Цей формат у багатьох випадках є неефективним, і не завжди його дії викликають теж і у мене ентузіазм. Однак, участь у ньому Берліна і Парижа дозволило зберегти єдність всього ЄС", - заявив президент Євроради.

Від додав, що без механізму «нормандського формату» складно було зберегти єдність всього Євросоюзу у справі санкцій.

Нагадаємо, президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявляв, що не бачить аргументів для скасування санкцій проти Росії.

«Досі я не бачив ніяких аргументів для того, щоб негайно зняти санкції з Росії», - сказав Юнкер. Водночас він вважає, що потрібна угода з Росією, «яка виходила б за звичні рамки», оскільки, на його думку, без Росії немає безпеки в Європі.