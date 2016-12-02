Екс-командувач внутрішніх військ України під час допиту зізнався, що проживає у Сімферополі
14:20, 02 грудня 2016Політика
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Колишній командувач внутрішніх військ МВС України Станіслав Шуляк заявив, що проживає у Сімферополі.
Шуляк заявив, що проживає у Сімферополі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент, про це він повідомив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.
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Зокрема, на запитання суду про місце проживання, Шуляк сказав, що живе у Сімферополі, вул. Тургєнєва, 30.
Як повідомлялося, Шуляк був командувачем внутрішніх військ з травня 2012 до лютого 2014 року. Після подій на Майдані втік з України.
Шуляку, зокрема, оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та у дезертирстві.
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