Екс-командувач внутрішніх військ України під час допиту зізнався, що проживає у Сімферополі

Як передає кореспондент, про це він повідомив під час відеодопиту як свідка у справі п'ятьох колишніх «беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Читайте такожСьогоднішній допит Шуляка щодо розстрілу Майдану організовано з порушеннями - адвокат сімей Небесної сотні

Зокрема, на запитання суду про місце проживання, Шуляк сказав, що живе у Сімферополі, вул. Тургєнєва, 30.

Як повідомлялося, Шуляк був командувачем внутрішніх військ з травня 2012 до лютого 2014 року. Після подій на Майдані втік з України.

Шуляку, зокрема, оголошено про підозру у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та у дезертирстві.