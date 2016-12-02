Допит Шуляка: поплічник Януковича назвав людей на Майдані "розлюченим натовпом порушників"

Колишній командувач внутрішніх військ Станіслав Шуляк під час відеодопиту назвав людей, які вийшли на Майдан Незалежності 1 грудня 2013 року «розлюченим натовпом порушників», які «кидали каміння та псували міську інфраструктуру» на шляху до Адміністраціх Президента.

«В момент, коли зі сторони Майдану протестувальники рухались на вул. Банкову і наносили шкоду міській інфраструктурі та заклики до безладів, командирами на місцях були прийнято рішення перекрити рух протестувальників на шляху до АП», - сказав він.

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При цьому, Шуляк заявив, що внутрішні війська намагались перекрити дорогу «порушникам» та звели загорожу із щитів, які «учасники масових безладів» знесли трактором.

«Засоби посилення, які прибули встигли виставити загородження із щитів, які були знесені трактором, який використовувався порушниками громадського порядку для руйнування бойових порядків, підрозділів, які не давали розлюченому натовпу порушників пробитися до АП», - сказав екс-командувач внутрішніх військ.

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В той же час на запитання, чи віддавав особисто Шуляк наказ для застосування спецзасобів проти людей, він сказав: «Мною не віддавався такий наказ, тому що він не потрібен. Дії щодо застосування спецзасобів співробітниками правоохоронних органів визначені законом (у тому числі і щодо застосування спецзасобів)».

«На довіреній нам територій були припинені масові безлади», - відзначив посадовець часів Януковича.

Нагадаємо, сьогодні у Святошинському суді Києва відбувається допит колишнього командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка у режимі відеоконференції із Ростова. Шуляк виступає як свідок у справі вбивства людей під час Євромайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, під час судового засідання забезпечений відеозв’язок з Ростовським обласним судом РФ, в якому перебувають Шуляк разом з адвокатом. Тривалість допиту Шуляка обмежили 3,5 годинами.