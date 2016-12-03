З 1991 року понад 160 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми - МОМ

Про це УНІАН повідомили у Представництві Міжнародної організації з міграції в Україні.

Голова представництва Манфред Профазі поінформував, що з 2000 року МОМ надала комплексну реінтеграційну допомогу більш ніж 12,5 тис. постраждалим від торгівлі людьми, що включала правову, медичну, психологічну допомогу, фінансову підтримку, професійне навчання та інше сприяння, залежно від індивідуальних потреб.

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Із січня по вересень 2016 року Представництво МОМ в Україні надало допомогу 777 постраждалим від торгівлі людьми, які зазнали експлуатації переважно в Росії, Польщі, та в Україні. 90% із них постраждали від примусової праці, 60% жертв, яким МОМ надала допомогу цього року, становлять чоловіки. 80% постраждалих мають вищу чи професійну освіту, 72% походять із міст та містечок, що відображає загальне погіршення економічної ситуації в Україні.

Сьогодні з нагоди Міжнародного дня боротьби за скасування рабства МОМ відкрила в Києві інсталяцію «ГРАНІ», що покликана привернути увагу до проблеми торгівлі людьми та залучити громадськість до запобігання й боротьби із сучасним рабством.

Інсталяція надає важливу інформацію про торгівлю людьми, знайомить із реальними історіями постраждалих, порадами із безпечного працевлаштування та подорожей. Інсталяцію відкрито на центральній алеї парку імені Тараса Шевченка, її можна переглянути до 15 грудня. Протягом 2017 року інсталяцію експонуватимуть у регіонах України.