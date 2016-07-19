В аеропорту "Одеса" затримали підозрюваного у торгівлі людьми

Як повідомляє відділ комунікацій Головного управління поліції в Одеській області, під час спільної операції поліції, прикордонників та прокуратури затримано 49-річного громадянина України, який намагався відправити жінок до інших держав з метою сексуальної експлуатації.

«Під час проведення оперативних заходів в аеропорту «Одеса» правоохоронці викрили співробітника одного з турагентств України, який в Одесі завербував трьох жінок. Зокрема, одну з них зловмисник намагався вивезти до Південної Кореї транзитом через Москву з метою її подальшої сексуальної експлуатації», - відзначили у відділі.

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На даний час поліція вживає заходів щодо встановлення усіх осіб, які постраждали від злочинної діяльності затриманого, та притягнення до відповідальності його можливих спільників.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 149 (торгівля людьми, або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.