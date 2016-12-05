Відеодопит Януковича став основою для мультфільму

Тривав майже 6 годин і викликав бурю емоцій глядачів, які стежили за цим наживо в Інтернеті. Янукович назвав себе несудимим, а свою втечу з країни пояснив страхом за людей.

Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Тиждень.

Найбільше обурення викликав факт, що ростовський втікач досі вважає себе президентом України, і його заява, що не притягався до кримінальної відповідальності.

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Одкровення Януковича так вразили, що ТСН.Тиждень наважилася на експеримент. Журналіст Станіслав Ясинський озброївся ножицями і зі старих журналів та газет створив справжній мультфільм, який назвали "Пам'ять Януковича". Переглянути його можна на відео.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку з Ростова відбувся допит Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перерви в засіданні суду зачитав екс-президентові повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, та веденні агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 листопада на офіційному сайті Генпрокуратури опубліковано повістку про виклик Януковича на допит як підозрюваного у державній зраді. Його просять з’явитися на 10.00 5 та 9 грудня до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ для участі в допиті.