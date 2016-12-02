Луценко розповів, коли суд почне заочно судити Януковича за держзраду

Про це він повідомив у програмі "Право на владу" на телеканалі «1+1».

«Ця справа є найбільш перспективною, в ній буде невелика кількість документів.. Справа про державну зраду Януковича в найближчий час отримає декілька важливих слідчих дій і перекваліфікується у обвинувальний акт, який буде так само заочно вручено Януковичу та його захисту», - заявив він.

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«Янукович обвинувачується в державній зраді в тому ж кримінальному провадженні, в якому військова прокуратура підозрює міністра оборони РФ Шойгу та 20 генералів російських збройних сил – у веденні агресивної війни, яка зашкодила суверенітету та територіальній цілісності України», - додав генпрокурор.

«Янукович сам підписав лист з проханням ввести на територію нашої країни контингент російських збройних сил, про що оголосив представник Росії в ООН Чуркін на весь світ. Зараз ми отримаємо стенограму з ООН, ми отримаємо покази свідків зачитування цього листа і на цьому скомплектована справа з підозри перейде в обвинувачення. Якщо у справі буде не більше 10-20 томів, я думаю що це буде приблизно так, то вже в першому кварталі (наступного року – УНІАН) український суд у встановленому законом порядку заочно зможе приступити до розгляду цієї справи», - розповів Луценко.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада у Святошинському райсуді Києва в режимі відеозв’язку з Ростовом відбувся допит Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.

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Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час перерви в засіданні суду зачитав екс-президентові повідомлення про підозру у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, та веденні агресивної війни, тобто злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

Також екс-президент обвинувачується у розкраданні бюджетних коштів та інших злочинах.

29 листопада на офіційному сайті Генпрокуратури опубліковано повістку про виклик Януковича на допит як підозрюваного у державній зраді. Його просять з’явитися на 10.00 5 та 9 грудня до начальника слідчого відділу Головної військової прокуратури ГПУ для участі в допиті.