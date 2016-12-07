У БПП заявили, що подання ГПУ щодо Новинського є обґрунтованим

Члени парламентського комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Дмитро Лубінець, Володимир Арешонков та Павло Кишкар на брифінгу у ВР заявили, що подання є законним і обґрунтованим, повідомляє прес-служба "БПП".

«Ми з колегами хочемо, щоб всі знали нашу позицію щодо результатів засідання регламентного комітету, на якому розглядалося подання Генерального прокурора щодо згоди Верховної Ради на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Вадима Новинського. Зараз ми чуємо багато інсинуацій щодо цього засідання. Хочемо ще раз наголосити: у вівторок комітет прийняв рішення визнати подання неповним та необґрунтованим. Ми з колегами проголосували проти такого рішення та упевнені, що подання Генерального прокурора є законним, достатнім та обґрунтованим. Ми показали свою позицію, що жоден народний депутат, який причетний до кримінальних вчинків, не повинен ховатися за депутатською недоторканністю», - заявив Лубінець.

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«Думку комітету потрібно поважати та розуміти. Я закликаю усіх не робити поспішних висновків. Рішення щодо депутата Новинського буде прийнято Верховною Радою у сесійній залі», – заявив Арешонков. Він підкреслив, що у комітет з питань Регламенту входять представники шести політичних партій, тому рішення комітету є виваженими і відображають думку тих політичних партій та груп, які представляють народні депутати.

«Ми з колегами послідовно виступаємо за зняття депутатської недоторканності. Діючи послідовно і виконуючи законні процедури, регламентний комітет прийняв відповідне рішення», – додав Кишкар.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня Регламентний комітет направив голові ВР Андрію Парубію подання Генпрокуратури щодо притягнення до кримінальної відповідальності Новинського, аби він вирішив, чи направити його на доопрацювання в ГПУ, чи винести на голосування в сесійну залу.

Своєю чергою Парубій заявив, що планує поставити першим питанням порядку денного у четвер 8 грудня зняття недоторканності з депутата Новинського.

Генпрокуратура просить Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.