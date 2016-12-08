Голова МОЗ виступає проти обраного держсекретаря відомства

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Ми категорично не погоджуємось з результатами конкурсу і бачимо системні прорахунки у процедурі його проведення, яка є не досконалою та потребує ретельного доопрацювання", - йдеться в повідомленні.

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"За даними Моніторингової місії ДоброЧесно, особа, яку сьогодні обрали на держсекретаря МОЗ, не може займати цю посаду через конфлікт інтересів, а її ім'я фігурує у корупційних схемах", - написала Супрун.

Голова МОЗ зазначила, що не може працювати в одній команді з людьми, які скомпрометовані або корумповані.

"Ми безкомпромісні, бо йдеться про держсекретаря МОЗ - міністерства, від якого залежить здоров'я кожного українця", - написала Уляна Супрун.

За її словами, у процедурі проведення конкурсу на посаду держсекретаря є системні прорахунки і вона потребує ретельного доопрацювання.

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"Процес необхідних змін вже ініційовано на урядовій нараді у понеділок, підтриманий сьогодні і ми переконані, що результатами стане більш зрозумілий, прозорий і чесний процес обрання гідних державних секретарів не лише для МОЗу!", - сказала Супрун.