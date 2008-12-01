Лідери фракцій півгодинки порадяться у Верховній Раді

Журналістів запрошують на press-point

Сьогодні о 15.00 відбудеться нарада лідерів депутатських фракцій у керівництва Верховної Ради України. Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, о 15.30 представники засобів масової інформації запрошуються до press-point (вул. Грушевського, 5, кулуари другого поверху, вхід через 9-й під`їзд) для отримання коментарів учасників наради. Вхід - за картками акредитації.

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